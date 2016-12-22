Обласними управліннями Державної служби України з питань праці оприлюднено Плани проведення перевірок суб’єктів господарювання на 2017 рік.
Плани перевірок по підприємствах доступні за посиланням, передає «Закон і Бізнес».
Дані про плани перевірок Держпраці на 2017 рік у Донецькій та Луганській областях відсутні.
ГУ Держпраці у Вінницькій області
ГУ Держпраці у Волинській області
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
ГУ Держпраці у Житомирській області
ГУ Держпраці у Закарпатській області
ГУ Держпраці у Запорізькій області
ГУ Держпраці в Івано-Франківській області
ГУ Держпраці у Київській області
ГУ Держпраці у Кіровоградській області
ГУ Держпраці у Львівській області
ГУ Держпраці у Миколаївській області
ГУ Держпраці в Одеській області
ГУ Держпраці у Полтавській області
ГУ Держпраці у Рівненській області
ГУ Держпраці у Сумській області
ГУ Держпраці у Тернопільській області
ГУ Держпраці у Харківській області
ГУ Держпраці у Херсонській області
ГУ Держпраці у Хмельницькій області
ГУ Держпраці у Черкаській області
ГУ Держпраці у Чернівецькій області
ГУ Держпраці у Чернігівській області
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