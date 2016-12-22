06.02.2017 10:26



Обласними управліннями Державної служби України з питань праці оприлюднено Плани проведення перевірок суб’єктів господарювання на 2017 рік.

Плани перевірок по підприємствах доступні за посиланням, передає «Закон і Бізнес».

Дані про плани перевірок Держпраці на 2017 рік у Донецькій та Луганській областях відсутні.

ГУ Держпраці у Вінницькій області

ГУ Держпраці у Волинській області

ГУ Держпраці у Дніпропетровській області

ГУ Держпраці у Житомирській області

ГУ Держпраці у Закарпатській області

ГУ Держпраці у Запорізькій області

ГУ Держпраці в Івано-Франківській області

ГУ Держпраці у Київській області

ГУ Держпраці у Кіровоградській області

ГУ Держпраці у Львівській області

ГУ Держпраці у Миколаївській області

ГУ Держпраці в Одеській області

ГУ Держпраці у Полтавській області

ГУ Держпраці у Рівненській області

ГУ Держпраці у Сумській області

ГУ Держпраці у Тернопільській області

ГУ Держпраці у Харківській області

ГУ Держпраці у Херсонській області

ГУ Держпраці у Хмельницькій області

ГУ Держпраці у Черкаській області

ГУ Держпраці у Чернівецькій області

ГУ Держпраці у Чернігівській області

Закон і Бізнес