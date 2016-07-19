03.02.2017 17:10



Міністерство закордонних справ України надало список із 54 країн світу де 1 травня є державним святом та навело приклади країн, які також святкують Дні праці.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит Українських Новин про відзначення в країнах світу 1 травня і 8 березня, передає «Закон і Бізнес».

Згідно відповіді, 1 травня не відзначається в Організації Об'єднаних Націй, однак святкується в 54 країнах світу.

Зокрема вихідним святковим днем на державному рівні або святковим, але робочим, 1 травня встановлено в Аргентині, Бразилії, Белізі, Венесуелі, Гаїті, Гайані, Гватемалі, Гондурасі, Еквадорі, Домінікані, Кубі, Колумбії, Коста-Ріці, Мексиці, Панамі, Парагваї, Перу, Сальвадорі, Суринамі, Нікарагуа, Уругваї, Чилі, Австрії, Бельгії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Лихтеншнейні, Литві, Люксембурзі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Франції, Швеції, В'єтнамі, Камбоджі, Індонезії, Ірані, Казахстані, Киргизстані, Китаї, Малайзії, Тиморі, Філіппінах, Пакистані, Сінгапурі, Таджикистані, Афганістані, Таїланді та Японії.

США і Канада в перший понеділок вересня відзначають День праці, який є вихідним. Також Антигуа і Барбуда, Барбадос, Гренада, Співдружність Домініки, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія в перший понеділок травня відзначають May Day, який є вихідним.

На Ямайці День праці відзначається 23 травня і вважається офіційним вихідним. Також День праці – офіційне свято і вихідний в Австралії, проте наголошується місцевими штатами в різний час. У 10 штатах Індії, де при владі перебувають ліві політичні сили, 1 травня є регіональним святом і вихідним.

1 травня також святкується в ряді країн СНД, зокрема в Росії, Білорусі, Вірменії, хоча ці країни не згадані у відповіді МЗС.

Раніше голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що травневі свята і Міжнародний жіночий день можуть позбутися статусу державного. Вже підготовлено законопроект, яким 8 березня та 1-2 травня планується зробити звичайними робочими днями.

Закон і Бізнес