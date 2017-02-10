Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Поліцейське втручання

Кожен може помітити зовнішні зміни в поліції, проте її діяльність викликає зауваження.

Кожен може помітити зовнішні зміни в поліції, проте її діяльність викликає зауваження.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!