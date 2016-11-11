03.02.2017 10:26



У більш ніж 70 судах України працює тільки 1 суддя, у 120 — менше 40% штату, приблизно в 300 судах — менше половини суддів. Крім того 8 судів не мають жодного судді. В цілому більш ніж по 40% посад правосуддя не здійснюється.

Як повідомляє прес-служба, про це розповів Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, передає «Закон і Бізнес».

«Сьогодні 8 судів в Україні взагалі паралізовані — там немає жодного судді. У більш ніж 70 судах працює тільки 1 суддя, у 120 — менше 40% штату, приблизно в 300 судах — менше половини суддів. В цілому більш ніж по 40% судових посад правосуддя не здійснюється. Частина з них вакантні, тому що служителі Феміди звільнилися. Ще майже тисяча суддів формально числяться в штаті, але не мають повноважень розглядати справи. Вони були призначені на посаду на п'ятирічний термін, але по закінченні терміну Верховна Рада нічого не робила, щоб вирішити питання про їх безстрокове призначення. Хоча до внесення змін до Конституції це була саме функція парламенту. Після конституційних змін кар'єрою цих суддів повинен зайнятися Вища рада правосуддя. Сподіваюся, це питання вирішиться швидко», — розповів Голова ВСУ.

В свою чергу Голова ВССУ Борис Гулько зазначив, що середньомісячне надходження на суддю місцевого загального суду у 2016 році становило 107 справ і матеріалів. За умови заповнення вакантних посад у місцевих загальних судах відповідно до штатної чисельності показник середньомісячного навантаження становив би 55 справ і матеріалів.

Раніше, РСУ роз’яснила, хто і кого може обирати делегатом на позачерговий XIV з’їзд суддів у складних кадрових ситуаціях, пов’язаних з незаповненістю вакантних посад суддів.

Закон і Бізнес