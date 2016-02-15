03.02.2017 09:51



За результатами касаційного перегляду кримінальних справ Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у минулому році скасовано 41% вироків.

На такі статистичні показники звернув увагу Голова ВССУ Борис Гулько у ході робочої наради з головами апеляційних судів областей, передає «Закон і Бізнес».

«Кількість скасованих вироків за результатами касаційного перегляду кримінальних справ (проваджень) дещо зросла – у 2015 році цей показник становив 40 %, у 2016 році – 41 %», — зазначив він.

Також Голова ВССУ звернув увагу на питання дотримання розумних строків судового розгляду цивільних та кримінальних справ, що зумовлена як об’єктивними обставинами – надмірне навантаження на суддів, наявність незаповнених вакантних посад, закінченням у суддів повноважень, так і суб’єктивними факторами, в тому числі неналежною організацією суддями своєї роботи, необґрунтованими відводами (самовідводами) суддів. Така ситуація призводить до порушення права на справедливий суд та ставить під загрозу розгляд справи в конкретному суді.

Закон і Бізнес