Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Суддя Окружного адміністративного суду м.Києва Руслан Арсірій:

Руслан Арсірій: «Якщо орієнтуватимуся на думку певної групи, то загублю власну позицію та не буду справжнім суддею»

Руслан Арсірій: «Якщо орієнтуватимуся на думку певної групи, то загублю власну позицію та не буду справжнім суддею»

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