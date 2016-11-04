02.02.2017 16:56



Завдяки доступу до баз даних страхових агентств прямо з планшета поліцейські швидко зможуть перевірити страховий поліс «на місці». Крім того, Нацполіція хоче мати інформацію щодо ДТП, оформлених за європротоколами, тобто без участі поліцейських.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, про це ішлося під час зустрічі представників МВС, керівників Нацполіції та прикордонників з представниками Моторного (транспортного) страхового бюро України, передає «Закон і Бізнес».

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький зазначив, що робота патрульних має бути швидкою та ефективною. Тому разом із безпосереднім доступом до серверу з базами даних, під час перевірки водія або його автомобіля, має відбуватися і «підв’язка» інформації про страховий поліс, строк його дії тощо.

Також він звернувся до страховиків із проханням надавати поліцейським інформацію щодо ДТП, оформлених за європротоколами, тобто без участі поліцейських. Така інформація потрібна правоохоронцям для аналітики та подальшої профілактики скоєння ДТП.

Закон і Бізнес