...але не проти, щоб вони брали участь у його формуванні
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає сумнівними пропозиції про залучення іноземних експертів до колегії антикорупційного суду. Однак він не заперечує участі іноземців у відборі таких суддів.
Як повідомляє «Голос України», про це розповів директор НАБУ Артем Ситник інтерв’ю, передає «Закон і Бізнес».
«Була ще дискусія — чи можна запросити іноземців як суддів — звісно, такого робити не можна. Бо це елемент нашого суверенітету, судді повинні бути громадянами України», — переконаний він.
Також А. Ситник вважає сумнівними пропозиції стосовно залучення експертів до колегії суддів з правом дорадчого органу. У той же час він не бачить нічого крамольного у тому, що до конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади суддів антикорупційного суду залучатимуться іноземні експерти, як це було при обранні директора НАБУ та керівника САП.
Раніше директор Бюро заявляв, що створення в Україні Вищого антикорупційного суду до кінця 2017 року є цілком можливим. Відповідний законопроект вже підготовлений групою народних депутатів.
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