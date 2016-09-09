...але не проти, щоб вони брали участь у його формуванні

02.02.2017 12:56



Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає сумнівними пропозиції про залучення іноземних експертів до колегії антикорупційного суду. Однак він не заперечує участі іноземців у відборі таких суддів.

Як повідомляє «Голос України», про це розповів директор НАБУ Артем Ситник інтерв’ю, передає «Закон і Бізнес».

«Була ще дискусія — чи можна запросити іноземців як суддів — звісно, такого робити не можна. Бо це елемент нашого суверенітету, судді повинні бути громадянами України», — переконаний він.

Також А. Ситник вважає сумнівними пропозиції стосовно залучення експертів до колегії суддів з правом дорадчого органу. У той же час він не бачить нічого крамольного у тому, що до конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади суддів антикорупційного суду залучатимуться іноземні експерти, як це було при обранні директора НАБУ та керівника САП.

Раніше директор Бюро заявляв, що створення в Україні Вищого антикорупційного суду до кінця 2017 року є цілком можливим. Відповідний законопроект вже підготовлений групою народних депутатів.

Закон і Бізнес