02.02.2017 09:49



ВККС сформувала перелік судів з урахуванням інформації щодо неможливості здійснення правосуддя або потенційно можливого надмірного навантаження. Додатково враховані судді, питання про призначення яких, перебуває на розгляді Вищої ради правосуддя.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державною судовою адміністрацією України можуть буть встановлені підстави для відрядження суддів до:

Бориславського міського суду Львівської області;

Буринського районного суду Сумської області;

Волноваського районного суду Донецької області;

Жашківського районного суду Черкаської області;

Жидачівського районного суду Львівської області;

Карлівського районного суду Полтавської області;

Кролевецького районного суду Сумської області;

Лохвицького районного суду Полтавської області;

Михайлівського районного суду Запорізької області;

Нововодолазького районного суду Харківської області;

Радивилівського районного суду Рівненської області;

Яремчанського міського суду Івано-Франківської області.

Нагадаємо, рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 затверджено Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення).

Закон і Бізнес