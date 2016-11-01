ВККС сформувала перелік судів з урахуванням інформації щодо неможливості здійснення правосуддя або потенційно можливого надмірного навантаження. Додатково враховані судді, питання про призначення яких, перебуває на розгляді Вищої ради правосуддя.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державною судовою адміністрацією України можуть буть встановлені підстави для відрядження суддів до:
Бориславського міського суду Львівської області;
Буринського районного суду Сумської області;
Волноваського районного суду Донецької області;
Жашківського районного суду Черкаської області;
Жидачівського районного суду Львівської області;
Карлівського районного суду Полтавської області;
Кролевецького районного суду Сумської області;
Лохвицького районного суду Полтавської області;
Михайлівського районного суду Запорізької області;
Нововодолазького районного суду Харківської області;
Радивилівського районного суду Рівненської області;
Яремчанського міського суду Івано-Франківської області.
Нагадаємо, рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 затверджено Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення).
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