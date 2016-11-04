01.02.2017 13:54



У 2016 році до Національної поліції надійшло 127 478 звернень щодо фактів домашнього насильства, з них подані дітьми – 982. Та лише у 5 303 випадках розпочато досудове розслідування.

Такі дані зазначено у відповідях Нацполіції та Міністерства соціальної політики на запити Центру інформації про права людини, передає «Закон і Бізнес»

З відповіді Поліції зрозуміло, що більшість із таких заяв про домашнє насильство – справа завершується адміністративними протоколами (80 082 протоколи складено у 2016 році). У випадках понад 5 787 заяв про домашнє насильство ще рішення не прийнято.

Разом з тим досудове розслідування випадків домашнього насильства розпочате в трохи більше 4 % від усіх заяв, які надійшли до Нацполіції. Доля понад 36 тисяч заяв взагалі невідома. Більшістю заяв опікуються дільничі офіцери поліції, меншою часткою – працівники ювенальної превенції.

В свою чергу, у Мінсоцполітики за минулий рік зафіксовано 96 143 звернення, з яких – 821 звернення стосується дітей, 85 037 звернень – від жінок. Звернень про факти насильства, скоєні над чоловіками, – 10 285.

У відповіді Мінсоцполітики також йдеться, що для комплексного вирішення проблеми домашнього насильства необхідно ратифікувати в Україні Конвенцію Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція).

Конвенція містить перелік кримінальних правопорушень, з-поміж яких – переслідування, сексуальне домагання та психологічне насильство.

Закон і Бізнес