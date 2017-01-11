31.01.2017 17:59



Вища рада правосуддя оприлюднила результати засідання від 31 січня 2017 року № 5, на якому звільнила 22 та вирішила внести подання на призначення 28 суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, результати розгляду питань порядку денного засідання 31 січня 2017 року № 5 наступні:

1. Вища рада правосуддя прийняла рішення внести подання Президентові України про призначення:

Гринишиної Анжели Анатоліївни − на посаду судді Піщанського районного суду Вінницької області;

Толстолуцької Марини Миколаївни − на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Бадюкова Юрія Вячеславовича − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Волошина Дмитра Анатолійовича − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Заічко Олени Вікторівни − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Панова Миколи Миколайовича − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Котельницької Вікторії Леонідівни − на посаду судді господарського суду Сумської області;

Горохова Ігоря Сергійовича − на посаду судді господарського суду Запорізької області;

Нешик Ольги Степанівни − на посаду судді господарського суду Вінницької області;

Бідонька Анатолія Васильовича − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Боєвої Олени Сергіївни −на посаду судді господарського суду Запорізької області;

Букіної Лілії Євгенівни − на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Григоровича Павла Олександровича − на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Клочка Костянтина Івановича − на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Білової Ольги Валентинівни − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Лісовської Наталії Вікторівни − на посаду судді Миколаївського окружного адміністративного суду;

Зозулі Дмитра Петровича − на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Волкової Людмили Миколаївни −на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Шевякова Ігоря Сергійовича − на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Біньковської Наталії Василівни − на посаду судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду;

Коренева Андрія Олексійовича − на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Піскун Вікторії Олександрівни − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Слободянюк Наталі Іванівни − на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Біленського Олега Олексійовича − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Микитина Володимира Ярославовича − на посаду судді Сколівського районного суду Львівської області;

Секірської Анжели Геннадіївни − на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Чернявської Тетяни Іванівни − на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Ярешко Оксани Володимирівни − на посаду судді господарського суду Запорізької області.

2. Вища рада правосуддя відклала розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів до місцевих судів:

Кармазіна Олександра Анатолійовича − на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Шейко Тетяни Іванівни − на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Кузьменко Анни Ігорівни − на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Скакун Оксани Петрівни − на посаду судді Чернівецького окружного адміністративного суду;

Шляхової Олени Миколаївни − на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Скочок Тетяни Олександрівни − на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Борискіна Сергія Анатолійовича − на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду.

3. Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Денисову Тамару Степанівну − з посади судді Борщівського районного суду Тернопільської області;

Моїсеєнко Тетяну Михайлівну − з посади судді апеляційного суду Сумської області;

Моцного Олега Степановича − з посади судді Селидівського міського суду Донецької області;

Николайчука Валентина Олександровича − з посади судді Ширяївського районного суду Одеської області;

Тихоненка Михайла Івановича − з посади судді Врадіївського районного суду Миколаївської області;

Хомінець Ірину Володимирівну − з посади судді Машівського районного суду Полтавської області;

Крамаренка Валерія Івановича − з посади судді апеляційного суду Сумської області;

Мозговенка Валерія Володимировича − з посади судді апеляційного суду Донецької області;

Паскаря Авеля Дмитровича − з посади судді господарського суду Чернівецької області;

Бабенко Світлану Шотівну − з посади судді Печерського районного суду міста Києва;

Боб’яка Богдана Васильовича − з посади судді Полонського районного суду Хмельницької області;

Гайдук Людмилу Петрівну − з посади судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Кунця Івана Миколайовича − з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;

Панасюка Степана Петровича − з посади судді апеляційного суду Київської області;

Шпідька Василя Григоровича − з посади судді Гребінківського районного суду Полтавської області;

Батченка Олега В’ячеславовича − з посади судді Центрального районного суду міста Миколаєва;

Жукову Любов Володимирівну − з посади судді Вищого господарського суду України;

Міщенка Сергія Валентиновича − з посади судді апеляційного суду Черкаської області;

Хавронюк Олену Леонідівну − з посади судді Бердичівського районного суду Житомирської області;

Архангельського Адама Михайловича −з посади судді Тетіївського районного суду Київської області;

Борка Андрія Леонідовича −з посади судді апеляційного суду Херсонської області.

4.Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення Груднєвої Катерини Ігорівни з посади судді господарського суду Донецької області за власним бажанням.

5. Вища рада правосуддя вирішила відмовити у звільненні судді господарського суду Чернігівської області Тимченко Марії Григорівни з посади у зв’язку з поданням зави про відставку.

6. Вища рада правосуддя ухвалила зупинити розгляд питань про звільнення у зв’язку з поданням заяв по відставку суддів:

Одеського апеляційного адміністративного суду Алєксєєва Віктора Олексійовича;

Святошинського районного суду міста Києва Біди Михайла Антоновича;

апеляційного суду Харківської області Бородіна Михайла Михайловича;

Святошинського районного суду міста Києва Кохановської Зої Станіславівни;

апеляційного суду міста Києва Сокуренка Дмитра Михайловича.

7. Вища рада правосуддя відклала розгляд матеріалів щодо звільнення:

Левка Тараса Юрійовича − з посади судді Виноградівського районного суду Закарпатської області;

Галича Анатолія Івановича − з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області до 2 березня 2017 року;

Агапова Олександра Леонідовича − з посади судді Донецького апеляційного господарського суду;

Ушенко Людмили Володимирівни −з посади судді Донецького апеляційного господарського суду;

Тарасова Дмитра Сергійовича − з посади судді Новопсковського районного суду Луганської області;

Півторака Михайла Євстахійовича − з посади судді господарського суду Тернопільської області;

Березія Юрія Анатолійовича − з посади судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області;

Жогіної Любові Олександрівни − з посади судді Алчевського міського суду Луганської області;

Кравченко Ніни Володимирівни − з посади судді апеляційного суду Луганської області;

Чернушенка Антона Васильовича − з посади судді апеляційного суду міста Києва.

8. Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про досягнення суддею апеляційного суду Луганської області Кравченко Ніною Володимирівною шістдесяти п’яти років.

9. Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про досягнення суддею апеляційного суду міста Києва Сокуренком Дмитром Михайловичем шістдесяти п’яти років.

10. Вища рада правосуддя вирішила затвердити консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо кваліфікаційного оцінювання суддів)» (реєстраційний № 5536 від 13 грудня 2016 року), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Карпунцовим В.В., та надіслати його до Верховної Ради України.

Закон і Бізнес