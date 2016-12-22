31.01.2017 13:28



Для розгляду справи за нововиявленими обставинами необхідні судді, які ще жодного разу не розглядали її, а в зв’язку із масовим звільнення суддів, громадяни стають обмеженими у правах, а тому слід очікувати великої кількості звернень до ЄСПЛ.

Про це заявив суддя судової палати у цивільних справах Верховного Суду України Василь Гуменюк під час чергового брифінгу, передає «Закон і Бізнес».

Суддя зауважив, що з 30 вересня 2016 року і до цього часу не внесено відповідні зміни у законодавство щодо народних засідателів.

«Громадяни часто використовують процесуальний шлях розгляду справ за нововиявленими обставинами, але для розгляду такої категорії справ необхідні судді, які ще жодного разу не розглядали цю справу, а в зв’язку із масовим звільнення суддів громадяни стають обмеженими у своїх правах, а тому слід очікувати великої кількості звернень до ЄСПЛ», — пояснив Василь Гуменюк.

Крім того він зупинився і на питаннях прозорості судового засідання, а також зйомки під час судового засідання.

Як під час брифінгу зазначив Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, у 2016 році до всіх судів надійшло 3 млн 835 тис.835 справ. Це на 3% більше, ніж у минулому році. При цьому суди розглянули 3 млн 502 тис. 211 справ. За його словами, це ще не остаточні цифри.

Як підкреслив Я.Романюк, кількість розглянутих справ зменшилася на 5,7%.

«Тут потрібно звернути увагу на той факт, що нині в усій системі 30% вакантних посад. А якщо враховувати тих суддів, у яких закінчився 5-річний строк повноважень, то «кадровий голод» сягнув майже 40%», — зазначив він.

У місцевих судах кількість незаповнених посад - 23% (з урахуванням 5-річок - 35%). В апеляційних та вищих спеціалізованих - 44,5%, у ВСУ - 60,5%.

При цьому показник зменшення розгляду справ у місцевих судах - 6,8%, а у ВСУ - 5,4%.

Закон і Бізнес