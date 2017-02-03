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Галина Канигіна: «Коли суддя вдається до оцінки законності закону, в нього можуть з’явитися неприємності»

Галина Канигіна: «Коли суддя вдається до оцінки законності закону, в нього можуть з’явитися неприємності»

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