27.01.2017 15:47



До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про скасування розпорядження Кабміну про затвердження складу комісії конкурсу до Державного бюро розслідувань через те, що три члени комісії не мають вищої юридичної освіти.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили в ОАСК.

«До Суду надійшов позов про визнання протиправним та скасування розпорядження Кабміну «Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань» в частині затвердження до складу конкурсної комісії Івана Стойка, Владислава Бухарєва та Євгена Дейдея», — ідеться у повідомленні.

Як зазначає позивач, три члени комісії не мають вищої юридичної освіти, що суперечить нормам закону «Про Державне бюро розслідувань» та ставить під сумнів законність та легітимність всієї комісії та прийнятих нею рішень.

В свою чергу суд відкрив провадження у адміністративній справі та ухвалив рішення залучити до участі у засіданні у якості третіх осіб Івана Стойка, Владислава Бухарєва та Євгена Дейдея.

Закон і Бізнес