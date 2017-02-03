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Олена КОСТЮЧЕНКО: «Розширення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності необхідне для забезпечення прав і свобод людини»

Олена КОСТЮЧЕНКО: «Розширення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності необхідне для забезпечення прав і свобод людини»

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