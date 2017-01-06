27.01.2017 14:14



Вища рада правосуддя на своєму засіданні 26 січня вирішила внести подання Президентові про призначення на посади до місцевих судів 61 судді, стосовно яких рекомендації ВККС на обрання безстроково не розглянуті Верховною Радою.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, за результатами розгляду матеріалів Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові України про призначення:

Кравцової Алли Валентинівни – на посаду судді Болградського районного суду Одеської області;

Григораша Віталія Олександровича – на посаду судді Чернівецького окружного адміністративного суду;

Бібіка Олександра Володимировича – на посаду судді Зміївського районного суду Харківської області;

Грідяєвої Марини Володимирівни – на посаду судді Новогродівського міського суду Донецької області;

Давиденко Тетяни Вікторівни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Демочка Дмитра Олександровича – на посаду судді Першотравневого районного суду Донецької області;

Друзенко Наталії Василівни – на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Калиновського Михайла Михайловича – на посаду судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області;

Кукоби Олександра Олександровича – на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Петросян Крістіни Єрвандівни – на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Поштаренко Оксани Вікторівни – на посаду судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Сич Світлани Сергіївни – на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Свергун Ірини Олексіївни – на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Голубової Лариси Борисівни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Каряки Дмитра Олександровича – на посаду судді Приморського районного суду Запорізької області;

Кисельової Євгенії Олександрівни – на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Боженко Наталії Василівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Піщуліної Ірини Сергіївни – на посаду судді Народицького районного суду Житомирської області;

Єфтеньєва Олександра Георгійовича – на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;

Глоби Максима Миколайовича – на посаду судді Вовчанського районного суду Харківської області;

Калашник Юлії Вікторівни – на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду;

Бондар Марини Володимирівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Щербакова Володимира Валерійовича – на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Басової Наталії Миколаївни – на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Губка Вадима Івановича – на посаду судді Бершадського районного суду Вінницької області;

Захарової Олени Вячеславівни – на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Ковальчук Тетяни Анатоліївни – на посаду судді Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області;

Кочанової Поліни Валеріївни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Степанова Сергія Валерійовича – на посаду судді Долинського районного суду Кіровоградської області;

Супруна Євгенія Борисовича – на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Чудних Світлани Олександрівни – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Широкої Катерини Юріївни – на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Сліпенка Руслана Юрійовича – на посаду судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області;

Муругова Віталія Васильовича – на посаду судді Баштанського районного суду Миколаївської області;

Стрільця Ярослава Степановича – на посаду судді Заставнівського районного суду Чернівецької області;

Пляшкової Катерини Олександрівни – на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Сірик Інни Степанівни – на посаду судді Заставнівського районного суду Чернівецької області;

Пендюри Леоніда Олександровича – на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області;

Предоляк Олени Сергіївни – на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Прилуцького Володимира Олександровича – на посаду судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області;

Алєксєєвої Наталії Юнівни – на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Рубан Вікторії Володимирівни – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Недашківської Катерини Михайлівни – на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Гудими (Ткачук) Ніни Сергіївни – на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Живцової Олени Анатоліївни – на посаду судді Каланчацького районного суду Херсонської області;

Бойченко Юлії Петрівни – на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду;

Врони Олени Віталіївни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Бужори Василя Тодоровича – на посаду судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області;

Дубовика Петра Васильовича – на посаду судді Народицького районного суду Житомирської області;

Басової Віти Іванівни – на посаду судді Краснопільського районного суду Сумської області;

Білоуса Юрія Богдановича – на посаду судді Мостиського районного суду Львівської області;

Ірметової Олесі Віталіївни – на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду;

Олішевської Вікторії Віталіївни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Побережної Надії Петрівни – на посаду судді Шполянського районного суду Черкаської області;

Скригун Вікторії Володимирівни – на посаду судді Каланчацького районного суду Херсонської області;

Шахової Владлени Володимирівни – на посаду судді Зміївського районного суду Харківської області;

Горяєва Ігоря Миколайовича – на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області;

Рябчук Олени Сергіївни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Каневського Вячеслава Олександровича – на посаду судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області;

Лущак Надії Іванівни – на посаду судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області;

Тулянцевої Інни Василівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Водночас ВРП відклала розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів до місцевих судів:

Щерби Надії Леонідівни – на посаду судді Піщанського районного суду Вінницької області;

Сліденка Андрія Вікторовича – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Архіпової Світлани Вікторівни – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Джали Сергія Юрійовича – на посаду судді Мостиського районного суду Львівської області;

Власенка Дениса Олександровича – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Федорук Інни Миколаївни – на посаду судді Городоцького районного суду Хмельницької області.

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