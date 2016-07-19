Підготовлений проект закону

27.01.2017 12:49



Травневі свята і Міжнародний жіночий день можуть позбутися статусу державного. Вже підготовлено законопроект, яким 8 березня та 1-2 травня планується зробити звичайними робочими днями.

Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю для «Апостроф», передає «Закон і Бізнес».

За словами В'ятровича, в країні будуть поступово відмовлятися від звичних свят, так як зараз календар заповнений новими українськими святами, а також тими датами, які залишилися Україні від СРСР.

«Я думаю, що нам не варто говорити про таке державне свято, як 1 травня. Також поступово і точно треба переводити акцент з 9 травня на 8 травня. Також я переконаний, що не варто робити державним і святковим днем 8 березня», – заявив він.

На думку В'ятровича, на рівні держави повинні зазначатися лише ті дати, які мають переломний і важливий характер для неї.

«Надзвичайно важливими для України як держави – День незалежності, День Конституції... а не якісь свята, які дісталися нам у спадок від радянського минулого. Великою перемогою для нас було, що Україна спокійно позбавилася від 23 лютого. Це свято вже майже зникло, і показником того є бізнес і комерція, які теж переорієнтувалися. Тобто 14 жовтня абсолютно поступово витісняє те, що стосувалося 23 лютого», — підкреслив він.

За словами голови Українського інституту національної пам'яті, у відомстві вже розроблений відповідний проект закону, який впорядкує українські свята.

Ознайомитися із ще не скасованими державними святами та графіком перенесення робочих днів у 2017 році можна за посиланням.

Закон і Бізнес