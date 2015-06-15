27.01.2017 11:01



Виняткова підслідність ДКВСУ всіх злочинів, вчинених на її території або у її приміщеннях, створює невизначеність щодо розмежування підслідності між суб’єктами досудового розслідування.

Про це ідеться у зверненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Української Гельсінської спілки з прав людини щодо надання повноважень з розслідування Державній кримінально-виконавчої службі України, передає «Закон і Бізнес».

Омбудсмен звертає увагу Прем’єр-міністра, Голові ВРУ та міністра юстиції України, що 21 грудня 2016 року Верховна Рада України, ухваливши Закон України «Про Вищу раду правосуддя», одночасно включила до нього положення, які жодним чином не стосуються Вищої ради правосуддя. Зокрема, Державній кримінально-виконавчої службі України (ДКВСУ) надано повноваження здійснювати досудове розслідування всіх злочинів, «вчинених на території або в приміщеннях ДКВСУ».

«Відтепер усі випадки зловживань, зокрема, катувань, вчинених персоналом ДКВСУ, розслідуватимуться слідчими з числа її персоналу. Це суперечить принципам належного розслідування, закладеним у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та сформульованим Європейським судом та Комітетом з запобігання катуванням: незалежність, безсторонність, ретельність, негайність, компетентність, підконтрольність. Очевидно, що про незалежність і безсторонність у зв’язку зі створенням слідчих повноважень у ДКВСУ не йдеться взагалі», — говориться у зверненні.

Уповноважений також звертає увагу, що зазначені зміни були внесені без дотримання встановленої законом процедури — була порушена ч. 1 ст. 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

«Ці положення не обговорювалися в профільному парламентському комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Більше того, вони були ініційовані через народних депутатів Міністерством юстиції України, що дозволило оминути погоджувальну процедуру подання урядового законопроекту», — зазначено у документі.

Ініціатори звернення переконані, що надання слідчих повноважень ДКВСУ – це порушення фундаментальних принципів справедливої та ефективної процедури розслідування, відповідно до якої ніхто не може бути суддею у власній справі. Такі зміни призведуть лише до поглиблення проблеми неефективного розслідування у справах про катування та інші зловживання у місцях несвободи, яка і так є системною за визнанням багатьох міжнародних органів.

З огляду на зазначене Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та УГСПЛ закликають якомога швидше скасувати зміни законодавства, що стосуються надання слідчих повноважень ДКВСУ та негайно зупинити створення слідчих підрозділів ДКВСУ.

Закон і Бізнес