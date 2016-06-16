26.01.2017 15:12



Інститут права та післядипломної освіти Мін'юсту оприлюднив список слухачів першого набору Навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

Як повідомила прес-служба Міністерства юстиції, список осіб, які увійшли до першого набору слухачів у кількості 210 осіб сформований та погоджений у встановленому порядку, передає «Закон і Бізнес».

Зі списком слухачів першого набору Навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів можна ознайомитися за посиланням.

Навчальні курси будуть проходити відповідно до Плану, розробленого Інститутом та погодженого із Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Курс навчання складає 23 робочі дні.

Початок занять першого набору слухачів – 27 лютого 2017 року. Реєстрація слухачів – з 09.00, початок занять – з 10.00. Адреса Інституту: м. Київ, вул. Кустанайська, 6.

Нагадаємо, 27 грудня 2016 року Міністерство юстиції України розпочало прийом документів для проходження навчальних курсів за професійною програмою для осіб, які мають намір займатися приватною виконавчою діяльністю, на 2017 рік.

Міністерство юстиції розраховує на роботу 3000 приватних виконавців. Детальніше про інститут приватних виконавців читайте у статті «Як стати приватним виконавцем, і скільки це коштуватиме».