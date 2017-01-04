26.01.2017 11:01



Вища рада правосуддя опублікувала Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), який затверджено рішенням ВРП від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у Вищій раді правосуддя.

Як зазначається у рішенні «Про затвердження Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)», 16 січня 2017 року до Вищої ради правосуддя внесено подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про затвердження проекту Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, погодженого Державною судовою адміністрацією України.

Із текстом затвердженого Порядку можна ознайомитися за посиланням або завантажити у форматі «.doc».

Закон і Бізнес