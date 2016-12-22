26.01.2017 09:54



Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, що були затверджені на засіданні 19 січня.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у НАЗК, методичні рекомендації підготовлені Національним агентством з питань запобігання корупції на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, та розраховані для використання у роботі суб’єктами затвердження антикорупційних програм, які визначені в частині першій статті 19 Закону, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції.

Також Національне агентство з питань запобігання корупції інформує про готовність надання методичної допомоги органам влади під час підготовки ними антикорупційних програм. Для отримання консультації із вказаних питань органи влади можуть звертатись до відділу з питань розробки та моніторингу виконання антикорупційних програм Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (тел.: +38(044) 200-06-37).

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади доступні за посиланням.

Закон і Бізнес