24.01.2017 17:01



У роботі ХIV позачергового з'їзду суддів України, який відбудеться у 14-15 березня, візьмуть участь 313 делегатів від місцевих та апеляційних загальних судів.

Таке рішення було прийнято на засіданні Ради суддів України, яке відбулося 23 січня 2017 року у режимі відеоконференцзв'язку, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначили в РСУ, збори суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду зі своїми делегатами ще визначатимуться. Інформація про делегатів має надійти до Ради суддів України до 24 лютого 2017 року.

Під час засідання було затверджено склад Організаційних комітетів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, а також роз'яснено деякі проблемні питання, які виникатимуть при обранні делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів, а також делегатів на з'їзд суддів України. Останні, зокрема, пов'язані з тим, що в Україні майже у третині судів працюють по одному чи два судді, що, зрозуміло значно ускладнює процедуру голосування, але ніяк не позбавляє права участі суддів у загальних зборах суддів.

Окрім цього члени ради суддів обговорили питання пов'язані із дотримання рівності суддів при виплаті суддівської винагороди, вихідною допомогою для суддів, визначенням коефіцієнтів нарахувань базових окладів суддів в залежності від кількості населення у населеному пункті, де розташовується суд та базових показників заробітної плати. Остаточні рішення Ради суддів України із зазначених питань планується обговорити і прийняти на наступному засіданні.

Закон і Бізнес