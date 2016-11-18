24.01.2017 13:30



Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних i кримінальних справ оприлюднив узагальнення практики розгляду судами питань відновлення втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово окупованій території і в зоні АТО.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВССУ.

Як зауважили в суді, втрата матеріалів судових проваджень, рішення у яких не виконано, є перешкодою для реалізації громадянами передбаченого Конституцією України права на судовий захист та гарантованого частиною першою статті 6 Конвенції права на справедливий суд.

В узагальненні практики розгляду судами питань відновлення втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово окупованій території і в зоні АТО ідеться про такі питання:

1. Законодавче врегулювання відновлення втраченого судового провадження. Характерні ознаки та особливості цього виду провадження.

2. Дотримання судами вимог законодавства під час визначення підсудності заяви про відновлення втраченого судового провадження.

3. Проблеми правозастосовного характеру у справах цієї категорії, які виникають на стадії до судового розгляду.

4. Проблемні питання судового розгляду в справах про відновлення втраченого судового провадження, у тому числі пов’язані з ухваленням судового рішення.

5. Особливості розгляду судами справ про відновлення судових проваджень, матеріали яких були втрачені на тимчасово окупованій території України та на території проведення АТО.

Повний текст Узагальнення практики розгляду судами деяких питань, пов’язаних із відновленням втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово окупованій території і в зоні АТО можна завантажити за посиланням.

Закон і Бізнес