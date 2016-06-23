23.01.2017 14:04



Сьогодні, 23 січня, Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з представниками ВССУ відзначили нагородами десять суддів, що найбільш вдало застосовують рішення Європейського суду з прав людини.

Як повідомляє кореспондент видання «Закон і Бізнес», за результатами дослідження «Precedent UA – 2016» суддями-переможцями визначено:

- суддя Бірса Оксана Миколаївна — Дніпровський районний суд міста Києва;

- суддя Глиняний Віктор Петрович — Апеляційний суд міста Києва;

- суддя Деркачов Олександр В'ячеславович — Суворівський районний суд міста Одеси;

- суддя Іванов Віктор Васильович — Приморський районний суд міста Одеси;

- суддя Кононенко Олена Миколаївна — Апеляційний суд Дніпропетровської області;

- суддя Лашевич Валерій Миколайович — Апеляційний суд міста Києва;

- суддя Мудрецький Роман Володимирович — Апеляційний суд Дніпропетровської області;

- суддя Риб'янець Сергій Анатолійович — Апеляційний суд Дніпропетровської області;

- суддя Славінська Наталія Леонтіївна — Шаргородський районний суд Вінницької області;

- суддя Соколовська Тетяна Олексіївна — Шаргородський районний суд Вінницької області.

Закон і Бізнес