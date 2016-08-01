Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних i кримінальних справ оприлюднив рекомендаційні роз'яснення «Про деякі питання здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції судом присяжних».
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВССУ, текст інформаційного листа також розміщено в розділі «Узагальнення судової практики» на сайті суду.
У документі зокрема ідеться про формування оновлених списків присяжних та строк їх повноважень. Також розглянуто особливості участі присяжних в окремих категоріях кримінальних справ.
Рекомендаційні роз’яснення підготовлено заступником Голови ВССУ Кравченком С.І. та начальником відділу забезпечення діяльності заступника Голови Слуцькою Т.І., розглянуто, обговорено та затверджено на нараді судової палати у кримінальних справах 18 січня 2017 року.
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