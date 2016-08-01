20.01.2017 17:09



Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних i кримінальних справ оприлюднив рекомендаційні роз'яснення «Про деякі питання здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції судом присяжних».

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВССУ, текст інформаційного листа також розміщено в розділі «Узагальнення судової практики» на сайті суду.

У документі зокрема ідеться про формування оновлених списків присяжних та строк їх повноважень. Також розглянуто особливості участі присяжних в окремих категоріях кримінальних справ.

Рекомендаційні роз’яснення підготовлено заступником Голови ВССУ Кравченком С.І. та начальником відділу забезпечення діяльності заступника Голови Слуцькою Т.І., розглянуто, обговорено та затверджено на нараді судової палати у кримінальних справах 18 січня 2017 року.

Закон і Бізнес