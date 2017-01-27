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Євген Петренко (ліворуч) застеріг, що будь-яке підприємство може потрапити під перевірку ДФС, якщо його контрагент стане фігурантом кримінальної справи.

Євген Петренко (ліворуч) застеріг, що будь-яке підприємство може потрапити під перевірку ДФС, якщо його контрагент стане фігурантом кримінальної справи.

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