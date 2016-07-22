20.01.2017 15:51



Європейський суд з прав людини визнав звільнення 18 українських суддів таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини і основних свобод та присудив виплату їм компенсації у розмірі 89 600 євро.

Про це ідеться рішенні ЄСПЛ від 19 січня 2017 року № 5114/09 у справі «Куликов та інші проти України», яке опубліковане на сайті суду, передає «Закон і Бізнес».

До Страсбургу звернулися 18 українських суддів, щодо яких в період з 2004 по 2012 роки Вища рада юстиції подала у парламент рекомендації про звільнення с посад за порушення суддівської присяги.

Після звільнення зазначених суддів Верховною Радою, національні суди визнали правомірність їх звільнення. Однак ЄСПЛ встановив порушення Україною права на справедливий суд (статті 6) та права на повагу до приватного і сімейного життя (статті 8) Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Згідно рішення ЄСПЛ, Україна має виплатити компенсацію за матеріальні збитки, моральну шкоду та судові витрати у загальному розмірі 89 600 євро 14 суддям відповідно до рішень по кожному з них.

Закон і Бізнес