Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Генеральна довіреність на автомобіль не звільняє держслужбовця від обов’язку його задекларувати, — ВАСУ

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