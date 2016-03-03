20.01.2017 12:44



Державна судова адміністрація України оприлюднила результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» у ДСА та її територіальних управліннях.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Державній судовій адміністрації, конкурс проведено відповідно до наказу ДСА України від 21.12.2016 № 280.

Переможцями конкурсу на вакантні посади визначено:

1. Начальник відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління — Сердіченко Сергій Анатолійович.

2. Заступник начальника відділу правової експертизи юридичного управління — Степаненко Аліна Олександрівна.

3. Заступник начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області — Шевченко Світлана Володимирівна.

4. Головний спеціаліст відділу адміністрування рухомим майном управління з питань об’єктів рухомим майном — Шпильова Тетяна Володимирівна.

5. Головний спеціаліст відділу по роботі з кадрами судів управління з питань персоналу — Кочевий Роман Олегович.

6. Головний спеціаліст відділу аудиту — Леус Алла Миколаївна.

Комісією не визначено кандидата на зайняття вакантних посад заступника начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області, головного спеціаліста відділу адміністрування рухомим майном управління з питань об’єктів рухомим майном (тимчасова посада), спеціаліста відділу адміністрування рухомим майном управління з питань об’єктів рухомим майном, головного спеціаліста прес-центру судової влади (на правах відділу) (тимчасова посада).

Закон і Бізнес