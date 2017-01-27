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Складати постанову про накладання штрафу потрібно не на вулиці, а у поліцейському відділку.

Складати постанову про накладання штрафу потрібно не на вулиці, а у поліцейському відділку.

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