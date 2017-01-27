Недодержання процесуальних норм інспектором ДАІ призвело до скасування постанови

Людмила СТЕЦЕНКО

Суд визнав недійсним накладення стягнення, мотивуючи це тим, що інспектор не мав права виносити постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності на місці зупинення транспортного засобу.

Інспектор патрульної поліції постановив притягнути водія до відповідальності за ст.122 Кодексу про адміністративні правопорушення. На громадянина накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 255 грн. Постанову було винесено на місці зупинення автомобіля.

Проте водій не погодився з таким рішенням та оскаржив його в суді. Чоловік заявив, що правопорушення не вчиняв та не зупинявся на перехресті, а лише занизив швидкість руху до 2—5 км на годину у зв’язку з поганим самопочуттям. Також він зазначив, що при винесенні постанови не були задоволені його клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з потребою отримати правову допомогу.

Ленінський районний суд м.Миколаєва у справі №2а/489/138/16 визнав дії інспектора протиправними та скасував постанову, мотивуючи це тим, що розгляд уповноваженим органом (посадовою особою) питання та винесення постанови на місці вчинення поступку «суперечить вимогам щодо об’єктивного та справедливого розгляду справи про адміністративне правопорушення та призводить до порушення прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, закріплених в ст.268 КпАП». Зокрема, громадянин позбавляється права скористатися юридичною допомогою, заявляти клопотання, подавати докази у справі тощо.

Крім того, відповідно до положень ст.276 КпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Справи, передбачені стст.80, 81, 121—126, 1271—129, чч.1—4 ст.130 і ст.139 (коли правопорушення вчинено водієм) КпАП, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Тобто інспектор не мав права виносити адмінпостанову на місці зупинки автомобіля, а мусив зробити це в приміщенні управління поліції. Водночас слід було розглянути клопотання водія, роз’яснити йому його права та дати можливість скористатися правовою допомогою.

До речі, в основу обґрунтування своєї постанови суд поклав рішення Конституційного Суду від 26.05.2015 у справі №1-11/2015. У ній наголошено, що місцем учинення правопорушення суд визначає адміністративно-територіальну одиницю, на яку поширюється юрисдикція відповідного органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення.