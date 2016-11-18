20.01.2017 08:49



Державна фіскальна служба оприлюднила рейтинг найбільших платників податків за 2016 рік. Юридична фірма Pravovest увійшла в число Топ-50 компаній, котрі найбільш прозоро ведуть свою діяльність на ринку надання юридичних послуг.

Незважаючи на те, що в ЮФ Pravovest не виявилося в списку найбільших юридичних фірм за обсягом наданих послуг в 2016 році, за офіційною статистикою ДФС вона увійшла в список найбільших платників податків у своєму сегменті ринку.

Таким чином, був черговий раз підтверджено статус Pravovest як однієї з провідних юридичних фірм України.

Юридична фірма Pravovest з гордістю несе цей прапор і не ухиляється від взятих зобов'язань - ні перед своїми клієнтами, ні перед державними органами.

«Своїм прикладом ми демонструємо, що в Україні можна і потрібно працювати прозоро. Як юридична фірма ми повинні бути прикладом дотримання законів і закликаємо всіх колег по ринку дотримуватися цього принципу разом. Крім того, в який спосіб можна гарантувати безпеку своїм клієнтам, результативність практик по GR і податковому праву, якщо сама юридична фірма ухиляється від сплати податків», - відзначає Гліб Сегида, керуючий партнер юридичної фірми Pravovest.

Закон і Бізнес