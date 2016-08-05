19.01.2017 17:08



Державна Служба зайнятості запустила в роботу сервіс «електронної черги», за допомогою якого кожен може самостійно записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України.

Про це повідомив в.о. голови Центрального апарату Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, передає «Закон і Бізнес».

«Не чекаючи відповідних законодавчий змін, Державна служба зайнятості продовжує реформування. Для нас уже не є новинками відеорезюме, відеопрезентації вакансій, он-лайн співбесіди. Ми прагнемо бути на крок попереду. Для нас важливо бути ближчими до людей, консультувати, направляти, а найголовніше – надавати допомогу в пошуку гідної роботи із достойною заробітною платою. Тому розпочав свою роботу наш новий сервіс із он-лайн реєстрації на прийом. Це заощадить час шукачів, і дозволить підійти до пошуку роботи більш продуктивно», — розповів він.

За його словами, завдяки сервісу можна не виходячи із дому записатись на первинний прийом до центру зайнятості або отримання консультації. У разі, якщо особа зарезервувала для себе час, їй не потрібно отримувати талон на відвідування, а необхідно безпосередньо звернутися до фахівця центру зайнятості.

Послуга електронної черги реєстрації безробітних доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятості через рубрику «Електронні послуги».

Закон і Бізнес