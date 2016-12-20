19.01.2017 16:22



На наступному засіданні, що відбудеться 24 січня, Вища рада правосуддя планує затвердити регламент своєї діяльності та Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Про це заявив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час багатосторонньої зустрічі за участю членів Вищої ради правосуддя, представників Програми USAID «Нове правосуддя», Проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», передає «Закон і Бізнес».

«На наступному засіданні Вищої ради правосуддя, 24 січня 2017 року, ми плануємо, крім розгляду клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. про відсторонення судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківської Л.В. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, також розглянути низку нових актів, зокрема прийняти новий регламент діяльності та затвердити розроблений Державною судовою адміністрацією України Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації», – повідомив І.Бенедисюк.

Як зауважив член Вищої ради правосуддя В. Беляневич, Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації дасть змогу вирішити питання призначення на посади суддів у ті суди, де є дефіцит суддівських кадрів, а також створить механізм переведення суддів, призначених на посади в суди, де неможливо здійснювати правосуддя.

На засіданні 12 січня Вища рада юстиції прийняла рішення про початок реорганізації у Вищу раду правосуддя. Відповідно до нього, розпочато процес реорганізації ВРЮ у Вищу раду правосуддя, члени та голова Вищої ради юстиції набули повноважень та статусу членів та голови Вищої ради правосуддя, здійснюються заходи із реєстрації нової юридичної особи, завершується процедура розробки низки нормативних актів, які регламентуватимуть діяльність нового конституційного органу державної влади та суддівського врядування.

Закон і Бізнес