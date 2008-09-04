23.01.2017 13:32



Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням чеків одержують громадяни, які на законних підставах проживають у них. Такий висновок зробив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в узагальненні № 9-48/0/4-17, текст якого друкує «Закон і Бізнес».

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Узагальнення

12 січня 2017 року м.Київ № 9-48/0/4-17

судової практики розгляду справ про приватизацію державного житлового фонду та гуртожитків*

Вступ

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та іншими міжнародно-правовими документами про права людини закріплено право на житло.

Конституцією також серед основних прав і свобод людини й громадянина проголошено право на житло.

У ст.47 Конституції передбачено, що кожен має право на житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Статтею 345 Цивільного кодексу закріплюється право фізичної або юридичної особи набувати право власності на майно у разі приватизації державного та комунального майна у порядку, встановленому законом. Зазначена норма є загальною, оскільки відсилає до спеціального законодавства.

Правові основи приватизації державного житлового фонду, його подальшого використання і утримання визначені законом «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.92 №2482-XII.

Законом «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 4.09.2008 №500-VI внесено зміни до закону «Про приватизацію державного житлового фонду» та дозволено приватизувати житло в гуртожитках, що перебувають у власності територіальних громад.

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 8.09.2011 №3716-VI уточнено порядок передання гуртожитків у комунальну власність з метою наступної приватизації житлових приміщень законними мешканцями гуртожитків.

Із системного аналізу згаданих нормативно-правових актів вбачається, що вони спрямовані, зокрема, на регламентацію правовідносин з приводу реалізації права громадян на житло шляхом передання їм у приватну власність житлових приміщень державного житлового фонду та гуртожитків.

Зазначений процес приватизації став необхідним у зв’язку зі зміною суспільних правовідносин у житловій сфері та переходом житла із державної власності у приватну власність громадян.

При цьому як законом «Про приватизацію державного житлового фонду», так і законом «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» установлено, що спори, які виникають при приватизації квартир (будинків) та житлових приміщень у гуртожитках державного житлового фонду та щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків, вирішуються судом. Крім того, законом «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків« передбачено, що рішення суду є однією з підстав для передання гуртожитків, на які поширюється дія цього закону, у власність територіальних громад.

Наведені правові норми є підставою для виявлення та аналізу відповідної судової практики у цивільних справах щодо приватизації державного житлового фонду та гуртожитків.

Детальніше ознайомитись з текстом документа можна тут.