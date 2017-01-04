19.01.2017 10:57



Центральне розвідувальне управління США відкрило доступ до частини свого архіву з 1940 по 1990 рік. України, зокрема, стосується 11 142 документи, більшість з них про події часів Другої світової та Холодної війни.

Пошук за опублікованими документами доступний на сайті відомства, передає «Закон і Бізнес».

Загалом розсекречені приблизно 930 тисяч документів більш ніж на 12 млн сторінок – це напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 1990-х років.

Розсекречені документи, зокрема, включають доповіді з питань політики і розвідувальних операцій. Крім того, частина файлів певною мірою проливають світло на діяльність управління в період воєн у В'єтнамі і Кореї, а також холодної війни. Крім того, вони включають в себе матеріали, що мають відношення до передбачуваної програмі з вивчення непізнаних літаючих об'єктів (НЛО) і програмі ЦРУ «Зоряні ворота», в рамках якої досліджувалися можливі здатності психіки і те, як їх можна використовувати.

«Доступ до цих історичних документів більше не обмежується географією», — заявив глава відділу ЦРУ по управлінню інформацією Джозеф Ламберт. Раніше ці документи були доступні тільки в Національному архіві, розташованому в місті Коледж-Парк (штат Меріленд).

Представник ЦРУ Хезер Фріц Хорниак, у свою чергу, додала, що «розсекречені файли — це повна історія, у них є і погане, і хороше». При цьому, за її словами, більшість матеріалів піддали невеликий редактурі. Це було зроблено з метою захисту джерел інформації, а також методів її збирання, розголошення яких може зашкодити національній безпеці США.

Спочатку планувалося, що документи будуть опубліковані до кінця 2017 року.

Як повідомлялося раніше, Центральне розвідувальне управління США виклало в он-лайн 775 тисяч документів на 13 млн сторінок розсекречених президентським указом Білла Клінтона від 1995 року.

Закон і Бізнес