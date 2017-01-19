19.01.2017 10:17



Мінімальний розмір посадового окладу державних службовців та інших категорій працівників державних органів з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у прес-службі Кабінету міністрів України, відповідне рішення Уряд ухвалив з метою впорядкування у 2017 році згідно з діючим законодавством умов та розмірів оплати праці працівників державних органів.

«Суттєво у поточному році зростуть стипендії студентів. Зокрема, мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.– на 54,3%, а стипендія відмінників на ці спеціальності буде підвищена до 102%. Також у цьому році двічі будуть перераховані пенсії, причому їхнє зростання буде випереджати прогнозовану інфляцію. Це означає, що розміри зарплат, пенсій і соціальної допомоги в 2017 році зростатимуть швидше, ніж ціни», — запевнили в Уряді.

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, який є основою для нарахування заробітної плати у бюджетній сфері, дорівнює 1 тис. 600 грн, а мінімальна заробітна плата становитиме 3 тис. 200 грн. – вона зросла на 100%.

Закон і Бізнес