Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Кабмін встановив мінімальний оклад держслужбовця

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суд

Дайте ссилку на постанову КМУ

19.01.2017 11:09 Відповісти