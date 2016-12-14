18.01.2017 16:32



Кабінет Міністрів України затвердив сьогодні на своєму засіданні план заходів щодо проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, відповідний проект розпорядження внесла на розгляд голова Національного агентства Наталія Корчак, передає «Закон і Бізнес».

Громадська рада при Національному агентстві формується у складі п’ятнадцяти осіб, обраних за результатами конкурсу. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування делегатів громадських об’єднань за кандидатів до складу Громадської ради. До участі в установчих зборах допускаються громадські об’єднання, які є юридичними особами та провадять діяльність за напрямом запобігання корупції не менш як два роки.

Ухвалений план заходів включає:

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- подання громадськими об’єднаннями документів, визначених цим Порядком;

- формування списків делегатів громадських об’єднань та кандидатів до складу Громадської ради;

- проведення установчих зборів;

- оформлення протоколу за підсумками установчих зборів;

- затвердження складу Громадської ради при Національному агентстві.

Оголошення про проведення конкурсу розміщується на Урядовому порталі та в газеті «Урядовий кур’єр» протягом п’яти робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення конкурсу, але не пізніше ніж за тридцять календарних днів до проведення установчих зборів, із зазначенням:

- умов та строків проведення конкурсу;

- прізвища та ініціалів уповноваженої особи, номера телефону, адреси електронної пошти.

На сьогодні розпорядженням Кабміну визначено уповноважену посадову особу, відповідальну за проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції – керівника апарату Національного агентства Ткаченка Ігоря Валентиновича.

Наталія Корчак також нагадала, що Національне агентство двічі, 14 липня та 30 серпня 2016 року, розглядало питання внесення змін до Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради в частині формування складу ради шляхом Інтернет-голосування, але рішення так і не було прийняте.

Закон і Бізнес