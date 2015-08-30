Генпрокуратура проігнорувала рішення Печерського райсуду Києва, яке зобов'язує зареєструвати провадження та розпочати досудове розслідування стосовно дій радника голови МВС А. Геращенка та прес-секретаря поліції Київської області М. Жуковича.
Про це повідомила Марина Парінова — адвокат постраждалого від пострілів народного депутата Сергія Пашинського В'ячеслава Химікуса, передає «Закон і Бізнес».
«Генеральна прокуратура України проігнорувала рішення Печерського районного суду м. Києва від 16 січня 2017 р. Нагадаю, суд зобов'язав ГПУ внести до ЄРДР відомості з заяви В. Химікуса про скоєння злочину посадовими особами МВС і Нацполіції —А. Геращенко та Н.Жуковичем за ознаками ст. 343 КК України. Невиконання ГПУ рішення суду свідчить про те, що влада покриває стріляв депутата та його соратників, а також використовує вибірковий підхід у питанні притягнення до кримінальної відповідальності», — написала адвокат у Facebook.
Раніше Генеральна прокуратура України відмовила постраждалому від пострілів народного депутата Сергія Пашинського В'ячеславу Химікусу в статусі потерпілого.
Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Химикуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Химікуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.
Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура розслідує лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С. Пашинського в день інциденту). А в МВС ще до проведення розслідування фактично заявили про невинність нардепа.
В. Химикус також подав заяву за фактом застосування вогнепальної зброї. Проте ця інформація не була внесена до ЄРДР.
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