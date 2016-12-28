18.01.2017 09:37



Вища кваліфікаційна комісія суддів планує розпочати добір кандидатів на посади суддів у лютому місяці 2017 року. Його оголосять для юристів, які відповідають вимогам до кандидатів, та помічників суддів з досвідом роботи не менше трьох років.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, про це йшлося під час спільної робочої наради за участі голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, ректора Національної школи суддів України Миколи Оніщука, Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова, секретаря кваліфікаційної палати Комісії Станіслава Щотки та керівника секретаріату Комісії Олени Пономаренко.

Під час зустрічі було обговорено і узгоджено плани проведення добору кандидатів на посади суддів для юристів, які відповідають вимогам до кандидатів, та помічників суддів з досвідом роботи не менше трьох років.

Оголосити добір кандидатів на посади суддів Вища кваліфікаційна комісія суддів України планує в лютому 2017 року.

Закон і Бізнес