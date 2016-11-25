17.01.2017 17:56



В Апеляційному суді Чернігівської області відкрито кабінет для суддів у відставці. З такою ініціативою виступив голова суду Садіг Тагієв, спираючись на побажання «відставників».

В Апеляційному суді Чернігівської області відкрито кабінет для суддів у відставці. З такою ініціативою виступив голова суду Садіг Тагієв, спираючись на побажання «відставників».

Наразі їх 30 осіб — стільки ж, як і працюючих суддів Апеляційного суду Чернігівської області. Причому 14 з яких вийшли у відставку зовсім недавно. Але вмить розпрощатися з роботою, якій віддали кілька десятиліть свого життя, вкрай важко. Залишається велика потреба у спілкуванні з колегами.

Діючим суддям також нелегко прощатися з колегами, які для багатьох були вчителями і наставниками. Їх допомога, порада мають неоціненне значення для тих, хто досі залишається «в строю».

Апеляційний суд Чернігівської області – перший суд в Україні, який зробив такий подарунок суддям у відставці. Кабінет облаштований круглим столом для спілкування, робочим куточком з комп’ютером, принтером та доступом до Інтернету. Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі суду, у планах – ще більше вдосконалення.

Відкриваючи кабінет, С. Тагієв зазначив: «Тепер кожен із «відставників», ідучи повз будівлю суду, знатиме, що тут на нього чекає місце для роботи, де він зможе знайти необхідну інформацію в Інтернеті, скористатися бібліотекою, випити кави, поговорити з колегами на злободенні теми, підтримати слушною порадою».

Судді у відставці у свою чергу подякували за таку увагу та запевнили, що суд завжди може розраховувати на їхню допомогу.