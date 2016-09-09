17.01.2017 12:11



Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ опублікував методичні матеріали щодо здійснення кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх, підготовлені судовою палатою у кримінальних справах.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВСС, рекомендації розроблено спільно з Проектом «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

З текстом методичних матеріалів Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ щодо здійснення кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх можна ознайомитися за посиланням.

Документ складається з 18 пунктів, які стосуються особливостей: судового розгляду, захисту, допиту, обрання запобіжного заходу та призначення покарання у кримінальних справах щодо неповнолітніх. При підготовці зазначених матеріалів було зроблено акцент на особливостях здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, а також необхідності неухильного дотримання їх прав та інтересів.

Як наголошують у ВСС, роз’яснення та інформаційні пам’ятки будуть корисними для ювенальних суддів, прокурорів, слідчих, представників персоналу органу пробації, сторін та учасників кримінальних проваджень.

Закон і Бізнес