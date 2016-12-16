16.01.2017 17:37



Вища рада юстиції оприлюднила результати засідання від 12 січня, на якому ухвалила рішення про свою реорганізацію, затвердила штатну чисельність інспекторів у кількості 42 осіб та форму заяви на обрання члена Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє прес-служба ВРЮ, передає «Закон і Бізнес».

Вища рада юстиції вирішила:

- реорганізувати Вищу раду юстиції шляхом перетворення у Вищу раду правосуддя; члени Вищої ради юстиції набувають статусу члена Вищої ради правосуддя та здійснюють повноваження членів Вищої ради правосуддя; Голова Вищої ради юстиції набуває статусу та здійснює повноваження Голови Вищої ради правосуддя;

- утворити Комісію з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя; затвердити порядок здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя; вчинити дії для державної реєстрації Вищої ради правосуддя; уповноважити Голову Комісії з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя на здійснення дій, необхідних для проведення державної реєстрації реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя; Вища рада правосуддя є правонаступником майна, прав та обов’язків Вищої ради юстиції; уповноважити Комісію з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя на підписання передавального акта Вищої ради юстиції; встановити строк для заявлення вимог кредиторами – 2 місяці, що обчислюється з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Також прийнято рішення про затвердження штатної чисельності Вищої ради юстиції у кількості 206 осіб та штатного розпису Вищої ради юстиції на 2017 рік. Чисельність інспекторів Вищої ради правосуддя затверджено у кількості 42 особи.

ВРЮ вирішила повернути рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидатів на посади суддів місцевих судів, які знаходяться в районі проведення антитерористичної операції:

Вербового Олексія Володимировича – на посаду судді Шахтарського міськрайонного суду Донецької області;

Войтуха Олександра Михайловича – на посаду судді Калінінського районного суду міста Донецька;

Головіної Олени Олександрівни – на посаду судді Ворошиловського районного суду міста Донецька;

Краснокутського Сергія Олександровича – на посаду судді Лутугинського районного суду Луганської області;

Краснокутської Наталії Сергіївни – на посаду судді Ровеньківського міського суду Луганської області;

Соловйової Ольги Олександрівни – на посаду судді Кіровського районного суду міста Донецька;

Форощук Світлани Анатоліївни – на посаду судді Старобешівського районного суду Донецької області.

Крім того, Вища рада юстиції задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. та прийняла рішення тимчасово відсторонити суддю Вищого господарського суду України Ємельянова А.С. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності строком на два місяці – до 12 березня 2017 року.

Також, ВРЮ задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. частково та прийняла рішення про відсторонення від здійснення правосуддя судді Київського апеляційного адміністративного суду Петрика Ігоря Йосиповича у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на строк до 2 лютого 2017 року до завершення досудового розслідування.

Закон і Бізнес