Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Трудовий стаж для мінімальної пенсії коштуватиме 130 тис. грн, — Мінсоцполітики

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