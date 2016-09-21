16.01.2017 16:28



Запланована Урядом пенсійна реформа передбачає зменшення страхового трудового стажу для отримання пенсії до 15 років. Тим, кому не вистачає такого стажу, Мінсоцполітики пропонує докупити його за ціною 704 гривні за місяць.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час розмови з постійним представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше, передає «Закон і Бізнес».

«Буде надана можливість придбати собі ці 15 років страхового стажу. Скажімо, до такої категорії громадян міністерство відносить тих, хто працює за кордоном. Ця сума складе близько 130 тисяч гривень: по 704 гривні за кожен місяць множиться на 15 років», — заявив він.

Андрій Рева прогнозує, що таких громадян буде близько 1,5 тис. осіб.

Більше про заплановану Урядом пенсійну реформу читайте у статті «Доплатіть за пенсію».

Закон і Бізнес