13.01.2017 15:38



У період з 1 по 9 січня до Національної поліції надійшло 146 тисяч звернень від українців і розпочато розслідування понад 19 тисяч кримінальних правопорушень. Крадіжки становлять майже половину від усіх зареєстрованих в цей період злочинів.

Як повідомляє УНН, про це розповів заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає «Закон і Бізнес».

«В цілому до органів Нацполіції надійшло понад 146 тисяч заяв і повідомлень різного характеру. Органами досудового розслідування Нацполіції в цей же період ЄРДР внесено відомості та розпочато розслідування понад 19 тисяч кримінальних правопорушень. Зокрема, розпочато розслідування за 51 фактом умисних вбивств, 83 факти тяжких тілесних ушкоджень, з них 16 смертельні. Розпочато розслідування за фактом 15 зґвалтувань, 85 розбійних нападів, 148 незаконних заволодінь транспортними засобами та 444 пограбування», — сказав він.

Також в цей період вчинено майже 8,5 тисяч різних пограбувань. Фактично вони становлять 43% від усіх зареєстрованих в цей період злочинів.

«Упродовж цієї ж декади оперативними працівниками вдалося розкрити 87% умисних вбивств, більше третини зґвалтувань, кожне друге тяжке тілесне ушкодження, майже кожен другий розбійний напад. Впродовж цієї декади поліцейськими зареєстровано 254 факти незаконного поводження зі зброєю, з яких 188 фактів вогнепальна зброя та боєприпаси», — додав О.Вакуленко.

Закон і Бізнес