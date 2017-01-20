Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Земля між двох юрисдикцій

Скасування у вересні 2016 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення може додати актуальності проблемі перереєстрації прав на ділянки у Криму.

Скасування у вересні 2016 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення може додати актуальності проблемі перереєстрації прав на ділянки у Криму.

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