Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Перегини на місцях

Недостовірність відомостей щодо майна в декларації не є самостійною підставою для звільнення.

Недостовірність відомостей щодо майна в декларації не є самостійною підставою для звільнення.

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