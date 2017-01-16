16.01.2017 12:44



Особа, яка претендує на обрання на посаду судді безстроково, вправі очікувати від уповноваженого органу розгляду подання ВККС у розумні строки. Такий висновок зробив ВСУ в постанові №800/184/16, текст якої друкує «Закон і Бізнес».

Верховний Суд України

Іменем України

Постанова

4 жовтня 2016 року м.Київ №800/184/16

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого — ГРИЦІВА М.І.,

суддів: ВОЛКОВА О.Ф., КРИВЕНДИ О.В., ПРОКОПЕНКА О.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції справу за позовом Особи 5 до Верховної Ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії,

УСТАНОВИЛА:

У березні 2016 року Особа 5 звернувся до Вищого адміністративного суду як суду першої інстанції з позовом до ВР, в якому просив визнати протиправною її бездіяльність, яка полягала в несвоєчасному розгляді питання про обрання його суддею Господарського суду Миколаївської області безстроково згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 13.03.2015 №285/бо-15. Зазначив, що тривалий нерозгляд ВР подання про його обрання на посаду судді безстроково позбавив його права працювати за обраною професією судді.

ВАС постановою від 1.06.2016 позов Особи 5 задовольнив: визнав протиправною бездіяльність ВР щодо несвоєчасного розгляду подання ВККС про обрання його суддею Господарського суду Миколаївської області безстроково й зобов’язав її розглянути це подання.

Не погоджуючись із таким рішенням, ВР звернулась із заявою про його перегляд Верховним Судом України з підстави, встановленої п.4 ч.1 ст.237 Кодексу адміністративного судочинства, в якій просить скасувати зазначену постанову та прийняти нове рішення — про відмову в задоволенні позову.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ заслухала пояснення представника заявника та позивача, зміст яких в основному не відрізняється від доводів, наведених у заяві про перегляд та запереченнях на заяву, перевірила матеріали справи й дійшла висновку, що в задоволенні заяви слід відмовити з наведених нижче підстав.

ВАС установив таке. ВККС рішенням від 13.03.2015 №285/бо-15 з урахуванням показників розгляду справ позивачем, достатнього рівня його професійної підготовки, а також його особистих та моральних якостей рекомендувала ВР обрати Особу 5 на посаду судді Господарського суду Миколаївської області безстроково. Це рішення 30.03.2015 надійшло для розгляду до ВР, однак до цього часу не розглянуте, незважаючи на те що 24.04.2015 голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя та народні депутати, а також 15.09.2015 Голова ВР внесли для розгляду проекти постанов щодо обрання безстроково суддів, у тому числі позивача.

2.11.2015 позивач надіслав голові Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя та Голові ВР заяви про повідомлення його про причини тривалого нерозгляду подання про обрання його суддею безстроково або про відмову в такому обранні.

У листопаді 2015 року голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя повідомив позивача про виконання комітетом вимог ст.214 Регламенту ВР, затвердженого законом від 10.02.2010 №1861-VI, щодо внесення для розгляду ВР проекту постанови про обрання суддів безстроково (у тому числі позивача) й неодноразове звернення до Голови ВР та погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) щодо негайного розгляду подання ВККС.

Відповідь на заяву, яку надіслано Голові ВР, позивач не отримав. 12.12.2015 Особа 5 повторно звернувся до Голови ВР із заявою про причини невнесення на розгляд ВР зазначеного подання.

Правовий висновок про задоволення позову Особи 5, наведений у постанові від 1.06.2016, ВАС обґрунтував тим, що ВР протиправно бездіяла при розгляді подання Вищої ради юстиції про обрання Особи 5 безстроково суддею Господарського суду Миколаївської області, оскільки всупереч ст.20 Регламенту протягом розумного строку — з березня 2015 року до часу постановлення ним рішення по суті спору — не внесла до порядку денного питання про обрання Особи 5 на посаду судді безстроково.

Відповідно до ч.4 ст.126 Конституції судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду та суддів, які призначаються вперше. Процедура обрання на посаду судді безстроково встановлена Конституцією, законом «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 №2453-VI (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин), законом «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.98 № 22/98-ВР, Регламентом.

Відповідно до ч.1 ст.76 закону № 2453-VI суддя, строк повноважень якого закінчується, за його заявою має бути рекомендований ВККС для обрання його ВР на посаду судді безстроково, якщо відсутні визначені законом обставини, що перешкоджають цьому. Подання ВККС та прийняте нею рішення про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково вносяться до ВР не пізніше як за місяць до закінчення строку перебування такого кандидата на посаді судді (ч.1 ст.80 закону №2453-VI).

Порядок розгляду питань про обрання суддів ВР безстроково визначений ст.214 Регламенту, згідно з якою комітет, до відання якого належать питання судоустрою та статусу суддів, уносить на розгляд ВР питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково в 30-денний строк з дня надходження до ВР відповідного подання голови ВККС. Якщо комітет, до відання якого належать питання судоустрою та статусу суддів, у строк, визначений ч.4 цієї статті, не вніс на розгляд ВР питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково, то Голова ВР вносить на розгляд ВР таке питання від свого імені (ч.5 ст.214 Регламенту).

Порядок роботи ВР визначений стст.82—84 Основного Закону. Відповідно до ст.83 порядок роботи ВР встановлюється Конституцією та Регламентом. Згідно з її ст.82 Рада працює сесійно. Під час сесій проводяться пленарні засідання, засідання комітетів та комісій. ВР на сесійний період визначає коло питань, які підлягають розгляду й вирішенню, складає порядок денний чергової сесії, визначає дні й тижні пленарних засідань, роботи комітетів та комісій, народних депутатів у виборчих округах, встановлює кількість і тривалість щоденних пленарних засідань парламенту тощо. Чергові сесії ВР починаються першого вівторка лютого й першого вівторка вересня кожного року, а завершуються не пізніше як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії відповідно. ВР може прийняти постанову про зміну строків завершення сесії.

Із матеріалів справи видно, що подання голови ВККС про обрання Особи 5 суддею Господарського суду Миколаївської області безстроково надійшло до апарату ВР 30.03.2015. Проте дотепер не було розглянуте.

Статтею 2 КАС установлено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Частиною 2 ст.19 Основного Закону встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами.

Аналіз наведених конституційних та матеріальних норм права в контексті конкретних обставин справи дає підстави вважати, що ВАС як суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що ВР протиправно бездіяла щодо розгляду подання голови ВККС про обрання Особи 5 суддею безстроково, оскільки впродовж розумного строку відповідно до конкретних проаналізованих вище положень Конституції та законів не розглянула його.

Ключовими аргументами для задоволення заяви про перегляд оскарженого рішення, на думку заявника, є те, що вони не містять визначених строків, протягом яких ВР відповідно до вимог ч.1 ст.128 Основного Закону повинна прийняти рішення щодо обрання судді безстроково, а також не обмежують Голову ВР певним строком, протягом якого він повинен подати на розгляд парламенту питання про обрання суддів безстроково. Посилання на такі аргументи не можна визнати переконливими й вагомими.

Справді, нормативно встановлений порядок обрання судді на посаду безстроково не містить формально визначених імперативних метрично-часових приписів про проміжок часу або момент у часі, протягом якого чи з настанням якого ВР як уповноважений орган має розглянути питання про призначення судді на посаду. Водночас проаналізоване нормативно-правове регулювання встановлює оцінні часові поняття, а саме включення «позачергово без голосування» до порядку денного ВР питання про обрання на посади <...>, розгляд яких є виключним правом ВР у випадках, передбачених Конституцією та законами (п.4 ч.4 ст.20 Регламенту). Зміст такого поняття у взаємозв’язку з іншими нормами права має інтерпретуватися так, що питання про обрання на посаду повинне розглядатися (чи має бути розглянутим) поза послідовністю дій і рішень, щодо яких Регламент установлює непорушну хронологію та процедуру їх здійснення. Це поняття асоціюється з нетривалістю й оперативністю розгляду зазначеного питання і в поєднанні з формально визначеними строками, протягом яких суддя має подати заяву до ВККС про рекомендування його для обрання на посаду судді безстроково, комісія має подати подання до ВР про обрання такого судді на посаду безстроково, комітет ВР, до відання якого належать питання судоустрою та статусу суддів, або Голова ВР якщо комітет не внесе) — внести питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на розгляд ВР, дає підстави вважати, що особа, яка претендує на обрання її на посаду судді безстроково, вправі легітимно очікувати від уповноваженого органу розгляду подання ВККС у розумні строки, принаймні наближено до часових меж, встановлених на окремих етапах проходження процедури (порядку) обрання кандидата на посаду судді безстроково.

З огляду на викладене, керуючись п.6 «Прикінцевих та перехідних положень» закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-VІІІ, стст.241, 242, 244 КАС, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні заяви ВР відмовити.

Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого п.3 ч.1 ст.237 КАС.