Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Бездіяльність ВР у призначенні суддів безстроково порушує їх права, — ВСУ

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Коментарі

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Яка краса!!! Залишилось тітьки підрахувати матеріальну шкоду у вигляді виплати заробітньої платні непрацюючим суддям за 2-3 роки, і спокійно притягати до кримінальної відповідальності керівництво Верх…

16.01.2017 13:38 Відповісти