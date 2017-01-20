Саме суд, який ухвалив рішення по суті спору, вправі закрити розгляд заяви про відновлення провадження в разі недостатності зібраних матеріалів. Такий висновок зробив ВСУ в постанові №2а/1270/848/2012, текст якої друкує «Закон і Бізнес».

Верховний Суд України

Іменем України

Постанова

4 жовтня 2016 року м.Київ №2а/1270/848/2012

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого — ПРОКОПЕНКА О.Б.,

суддів: ВОЛКОВА О.Ф., ГРИЦІВА М.І., КРИВЕНДИ О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Феррус» до Алчевської об’єднаної державної податкової інспекції Луганської області ДПС про визнання дій протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення,

ВСТАНОВИЛА:

ТОВ «Феррус» подало до адміністративного суду позовну заяву, в якій просило визнати дії ОДПІ протиправними, зобов’язати вчинити певні дії та скасувати податкове повідомлення-рішення.

Луганський окружний адміністративний суд постановою від 29.02.2012 позов задовольнив частково.

Донецький апеляційний адміністративний суд постановою від 3.05.2012 постанову суду першої інстанції змінив у резолютивній частині.

ОДПІ оскаржила ці рішення до Вищого адміністративного суду, який ухвалою від 30.05.2012 відкрив провадження у цій справі та витребував справу з Луганського окружного адміністративного суду.

На виконання вимог суду касаційної інстанції, зважаючи на втрату судового провадження в адміністративній справі №2а/1270/848/2012 за позовом ТОВ «Феррус» до ОДПІ про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії та скасування податкового повідомлення-рішення, Луганський окружний адміністративний суд ухвалою від 11.01.2016 відкрив провадження з приводу відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі №2а/1270/848/2012 з власної ініціативи та ухвалою від 25.01.2016 відновив втрачене судове провадження у справі №2а/1270/848/2012 в частині: постанови Луганського окружного адміністративного суду від 29.02.2012; постанови Донецького апеляційного адміністративного суду від 3.05.2012; ухвали ВАС від 30.05.2012; касаційної скарги від 21.05.2012 №06029/10.

3.03.2016 адміністративна справа №2а/1270/848/2012 в обсязі відновленого провадження була направлена до суду касаційної інстанції.

ВАС ухвалою від 24.02.2016 за результатами вивчення частково відновленого втраченого провадження з огляду на недостатність зібраних матеріалів провадження за касаційною скаргою ОДПІ на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 29.02.2012 та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 3.05.2012 закрив.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою суду касаційної інстанції, ГПУ звернулась із заявою про її перегляд Верховним Судом України з підстави неоднакового застосування ВАС одних і тих самих норм процесуального права у подібних правовідносинах, а саме — ст.279 Кодексу адміністративного судочинства.

На обґрунтування заяви ГПУ додала копії рішень ВАС від 20.08.2015 (№К/9991/52051/12) та 27.08.2015 (№№К/9991/34534/12, 9991/37793/12), в яких касаційний розгляд відбувся за відновленим втраченим провадженням в адміністративній справі.

Перевіривши наведені у заяві доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ дійшла висновку, що заява ГПУ підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 273 КАС визначено можливість відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення, або в якій провадження закрите.

За ст.275 цього кодексу, заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

Згідно з ч.3 ст.279 КАС у разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз’яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

За ч.4 ст.218 КАС, суд приймає рішення про закриття провадження у справі у разі, коли особа, яка подала касаційну скаргу, відмовилась від неї до закінчення касаційного провадження.

Відповідно до ч.2 ст.220 КАС суд касаційної інстанції переглядає рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

За наслідками розгляду касаційної скарги цей суд має право, зокрема, скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження; визнати рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закрити провадження (пп.7, 8 ч.1 ст.223 КАС).

Згідно з ч.2 ст.228 КАС суд касаційної інстанції визнає законні рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закриває провадження у справі, якщо після їх ухвалення виникли обставини, які є підставою для закриття провадження у справі, та ці судові рішення ще не виконані.

У рішенні, про перегляд якого подано заяву, суд касаційної інстанції дійшов висновку про неможливість розгляду касаційної скарги з огляду на недостатність зібраних матеріалів відновленого втраченого судового провадження і з цієї причини закрив провадження за касаційною скаргою.

Нормативний підхід до розуміння наведених норм процесуального права в їх взаємозв’язку в контексті обставини справи дає підстави для такого висновку.

Рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині приймається в порядку окремого особливого судового провадження, передбаченого розд.VII КАС. Прийняття цього рішення за підсудністю відноситься до повноважень суду, який ухвалив рішення по суті спору або постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Відповідно до ч.3 ст.279 КАС саме цей суд вправі закрити розгляд заяви про відновлення провадження у разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження та роз’яснити особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

На стадії касаційного перегляду рішень судів першої та апеляційної інстанцій, приводом для якого є касаційна скарга, а підставами — порушення судом норм матеріального чи процесуального права, суд касаційної інстанції не має повноважень на ревізію рішення суду про відновлення втраченого судового провадження і права на підставі ст.279 КАС з посиланням на недостатність зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого провадження ухвалювати рішення про закриття касаційного провадження.

Аналогічна правова позиція вже була висловлена ВСУ у постанові від 23.02.2016 (справа №21-6159а15).

Відповідно до пп.«а» п.1 ч.2 ст.243 КАС у разі неправильного застосування судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, ВСУ має право скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції.

Аналіз наведених норм процесуального права, юридична оцінка обставин справи дають підстави вважати, що суд касаційної інстанції неправильно застосував процесуальний закон, тому ухвалене ним рішення підлягає скасуванню з передачею справи до цього суду для подальшого касаційного розгляду поданої касаційної скарги.

Керуючись п.6 «Прикінцевих та перехідних положень» закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-VIII, стст.241—243 КАС, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ

ПОСТАНОВИЛА:

Заяву Генеральної прокуратури задовольнити.

Ухвалу ВАС від 24.02.2016 скасувати, а справу за позовом ТОВ «Феррус» до Алчевської ОДПІ Луганської області ДПС про визнання дій протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення передати до суду касаційної інстанції для подальшого провадження за касаційною скаргою відповідача.

Постанова є остаточною й не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого п.3 ч.1 ст.237 КАС.