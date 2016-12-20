13.01.2017 12:07



У складі Вищої ради правосуддя будуть створені дисциплінарні палати, також з’являться дисциплінарні інспектори палат. Вони не будуть держслужбовцями і будуть керуватися Положенням, яке має затвердити ВРП.

Як повідомляє РБК, про це заявив голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк під час брифінгу щодо реорганізації ВРЮ у Вищу раду правосуддя, передає «Закон і Бізнес».

«Будуть створені нові органи: дисциплінарні палати правосуддя, також будуть дисциплінарні інспектори палат, які повинні бути у Вищій раді правосуддя за законом», — сказав І. Бендисюк.

Крім того, з метою гармонізації законодавчої основи діяльності створюваного органу, внесені зміни до деяких законопроекти. Зокрема, до Кримінально-процесуального кодексу в частині процедури відсторонення суддів.

«Суддівський корпус позбувся політичного впливу, тому що саме цей орган відповідальний за формування суддівського складу», — пояснив голова ВРЮ. Він додав, що Вища рада правосуддя буде уповноважена звільняти суддів без попередньої згоди на те Верховної Ради України.

Нагадаємо, 5 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя», ухвалений Верховною Радою України 21 грудня 2016 року та оприлюднений у газеті «Голос України» № 1 від 4 січня 2017 року. Згідно нього, Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. ВРЮ протягом двадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом мала утворити Комісію з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя; розробити та затвердити порядок здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя.

3 листопада 2016 року проект Закону про Вищу раду правосуддя №5180, внесений Президентом України, було прийнято за основу 232 голосами народних депутатів.

Пізніше документ зазнав змін, проти яких виступили асоціації суддів. Відповідно до поправок, фактичному звільненню підлягають близько тисячі «суддів-п’ятирічок», що може призвести до колапсу судової системи. Але пізніше виявилося, що зазначені поправки не були схвалені Комітетом ВР з питань правової політики та правосуддя.

В свою чергу, 19 грудня 2016 року Вища рада юстиції закликала ВРУ невідкладно ухвалити Закон «Про Вищу раду правосуддя», адже трирічний строк притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, які дискредитували судову систему в період Євромайдану, спливає за два місяці.

Закон і Бізнес