Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Разове порушення договору оренди земельної ділянки не є підставою для його розірвання, — ВСУ

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!